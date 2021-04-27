Advertisements

ارتفاع العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي 2%

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
Advertisements
صعدت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي أكثر من اثنين بالمئة إلى أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع اليوم الاثنين مع استمرار الصادرات في تسجيل مستويات قياسية مرتفعة بينما تراجع الإنتاج قليلا.

وجاءت الزيادة في الأسعار على الرغم من توقعات بأحوال جوية أكثر اعتدالا وطلب على التدفئة حتى منتصف مايو أيار أقل مما كان متوقعا في السابق.

وارتفعت عقود الغاز لأقرب استحقاق ستة سنتات، أو 2.2%، لتسجل عند التسوية 2.790 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من مارس آذار.

وأظهرت بيانات من رفينيتيف أن متوسط إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بلغ 91.4 مليار قدم مكعبة يوميا منذ بداية أبريل نيسان، انخفاضا من 91.5 مليار قدم مكعبة يوميا في مارس آذار.

ويقارن ذلك مع مستوى قياسي شهري بلغ 95.4 مليار قدم مكعبة يوميا في


أخبار تهمك

عاجل.. مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالسويس

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة مدوية.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام المصري

منذ حوالي 14 ساعة

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

منذ حوالي 15 ساعة

أبرز تصريحات نيمار في المؤتمر الصحفي قبل موقعة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

منذ ثلث ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ يوم

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

3 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

منذ ساعة و 27 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:23 ص

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

12:15 م

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

12:50 م

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

01:04 ص

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

02:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى