ارتفاع العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي 2%

صعدت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي أكثر من اثنين بالمئة إلى أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع اليوم الاثنين مع استمرار الصادرات في تسجيل مستويات قياسية مرتفعة بينما تراجع الإنتاج قليلا.





وجاءت الزيادة في الأسعار على الرغم من توقعات بأحوال جوية أكثر اعتدالا وطلب على التدفئة حتى منتصف مايو أيار أقل مما كان متوقعا في السابق.





وارتفعت عقود الغاز لأقرب استحقاق ستة سنتات، أو 2.2%، لتسجل عند التسوية 2.790 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من مارس آذار.





وأظهرت بيانات من رفينيتيف أن متوسط إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بلغ 91.4 مليار قدم مكعبة يوميا منذ بداية أبريل نيسان، انخفاضا من 91.5 مليار قدم مكعبة يوميا في مارس آذار.





ويقارن ذلك مع مستوى قياسي شهري بلغ 95.4 مليار قدم مكعبة يوميا في







