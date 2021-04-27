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تراجع إنتاج النفط في البرازيل 6%

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 02:12 م
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أظهرت أرقام من وكالة البترول الوطنية في البرازيل أن إنتاج النفط في البلد الواقع في أميركا الجنوبية هبط ستة بالمئة في الربع الأول من هذا العام

مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما يرجع إلى حد كبير إلى هبوط في الإنتاج من العملاق النفطي المملوك للدولة بتروبراس.

ووفقا لبيانات الوكالة، التي اطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين، أنتجت البرازيل في المتوسط حوالي 2.8 مليون برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة مع نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في الربع الأول من 2020 .

وبحسب أرقام الوكالة، أنتجت شركة بتروليو برازيليرو، المعروفة رسميا باسم بتروبراس، 2.1 مليون برميل يوميا في الربع الأول بانخفاض 5%.

وتشكل بتروبراس حوالي 75% من كل إنتاج النفط في البرازيل.

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