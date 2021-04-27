Advertisements
تراجع إنتاج النفط في البرازيل 6%
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 02:12 م
Advertisements
أظهرت أرقام من وكالة البترول الوطنية في البرازيل أن إنتاج النفط في البلد الواقع في أميركا الجنوبية هبط ستة بالمئة في الربع الأول من هذا العام
مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما يرجع إلى حد كبير إلى هبوط في الإنتاج من العملاق النفطي المملوك للدولة بتروبراس.
ووفقا لبيانات الوكالة، التي اطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين، أنتجت البرازيل في المتوسط حوالي 2.8 مليون برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة مع نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في الربع الأول من 2020 .
وبحسب أرقام الوكالة، أنتجت شركة بتروليو برازيليرو، المعروفة رسميا باسم بتروبراس، 2.1 مليون برميل يوميا في الربع الأول بانخفاض 5%.
وتشكل بتروبراس حوالي 75% من كل إنتاج النفط في البرازيل.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements