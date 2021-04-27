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مقتل وإصابة العشرات في حادث سير بأفغانستان

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 02:00 م
الشرطة الأفغانية
الشرطة الأفغانية
وكالات
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قتل 7 أشخاص على الأقل، وأصيب 70، في حادث سير غربي العاصمة الإفغانية كابول، خلال الليل.

 

وكشفت وزارة الداخلية الأفغانية، أن حافلتي ركاب تصادمتا فى منطقة باغمان بمقاطعة كابول على طريق كابول قندهار السريع ليلاً. ولم يعرف بعد سبب التصادم.

 

وفي الأسبوع الماضي، لقي 15 شخصًا على الأقل، حتفهم عندما اصطدمت مركبتان في مقاطعة زابول بجنوب البلاد. وأصيب حوالي 10 آخرون في الحادث.

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