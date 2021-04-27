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أحمد مالك يستفز أمير كرارة في "نسل الأغراب"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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في مفاجأة غير متوقعة خلال أحداث مسلسل نسل الأغراب، واجه حمزة الغريب (أحمد مالك) غفران الغريب (أمير كرارة)، مدافعاً عن والدته جليلة (مي عمر) التي قام غفران بتوجيه السلاح إليها، وهو ما أثار حفيظة غفران الذي يعتبر ضمن أحداث المسلسل في منزلة أبيه.

هذه المواجهة الحساسة جاءت على خلفية خروج عساف الغريب (أحمد السقا) أبو حمزة الحقيقي من السجن، وهو ما قد يثير الكثير من الفتن داخل عقل غفران تجاه جليلة وحمزة.

في "نسل الأغراب" يلعب مالك دور حمزة الغريب، ابن عسَّاف الذي حصل عليه غفران بعد أن تزوج والدته وأدخل أباه السجن.

"نسل الأغراب" مسلسل يحكي قصة ثأر بين فرعين ينتميان إلى عائلة الغريب، الحرب التي كانت منذ 20 سنة أدت إلى مقتل عدد كبير من نسل العائلة، لكن بعد أن يقضي قائد الفرع الأول عساف الغريب مدته في السجن، يعود إلى الثأر من قائد الفرع الثاني غفران الغريب.

المسلسل من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مالك ومي عمر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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