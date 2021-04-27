أبرز تصريحات نيمار في المؤتمر الصحفي قبل موقعة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي





تحدث البرازيلي نيمار دار سيلفا لاعب باريس سان جيرمان عن مواجهة فريقه غدًا أمام نظيره مانشستر سيتي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





نيمار قال في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد :"ستكون مباراة صعبة بالتأكيد ، إنه نصف نهائي دوري الأبطال ، ولا توجد فرق سهلة ، مثلما كان بايرن ميونيخ في الدور السابق، نحن جاهزون لهذه اللعبة وسنبذل قصارى جهدنا لنحاول تجاوزها".





وأضاف :"أشعر أنني بحالة جيدة جسديًا ، وسعيد ، سأفعل كل ما بوسعي لمساعدة باريس غدا والذهاب للنهائي".





وتابع :" أنا سعيد جدًا بالموسم الذي أخوضه باريس سان جيرمان، أما بالنسبة للكرة الذهبية، فهذا شيء لا أفكر فيه".





وزاد :" أركز على دوري الأبطال لأن ذلك سيحدث فرقًا كبيرًا في حياتي ومسيرتي المهنية، إذا نظرت ان لديك ثلاث او أربع بطولات سيكون هذا هو الشيء الأكثر أهمية ".





وعن علاقته بزميله كيليان مبابي في الفريق قال :" لدينا صداقة كبيرة ، إنه لاعب رائع وقد ظهر في ذلك عام بعد عام ، آمل أن يستمر في تسجيل الأهداف واللعب بشكل جيد لأن هذه هي الطريقة التي يساعدنا بها على أرض الملعب ، بالطبع أنا دائما خلفه ، أريده أن يحطم كل الأرقام القياسية الممكنة".





وأوضح :" آمل أن أتمكن من اللعب بشكل جيد مرة أخرى ، وأن يخرج باريس سان جيرمان منتصرًا ".





وعن تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان قال :"تحدثنا عن هذا بعد المباراة الأخيرة أيضاً ، لا أعتقد أنني بحاجة لقول المزيد، لدي وقت متبقي في عقدي هنا في باريس سان جيرمان، نريد أن نفعل ما هو أفضل للجميع ، سبق أن قلت بأنني سعيد هنا ، وأشعر بتحسن كبير مقارنة بالمواسم السابقة".





وأردف :"لقد نما النادي كثيرًا وتطور ، وهو يتقدم ، إنه من أفضل الفرق في العالم ، نحن على مشارف نهائي بطولة دوري الابطال ، سنفعل كل شيء للفوز بها".





واستطرد :"نعلم أن الأولوية في باريس سان جيرمان هي دوري الأبطال وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بها ، حدث الكثير هذا الموسم ، على المستوى الفني نحن هنا ونعمل ونحن نتجه نحو الفوز.".





واختتم تصريحاته :"منذ وصولي إلى هنا واجهت صعوبات ولقد تغلبت عليها ، يجب ألا تنسى أبدًا أنني كنت دائمًا محترفًا حتى لو كانت بعض الألسنة تتحدث بالسوء عني ، في المجال الذي ألعب فيه أنا محترف".