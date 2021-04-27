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أحلام فارس الأندلسي تتحطم بسبب المال في "أولاد الغول"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تعاطف الجمهور مع فارس الأندلسي بعدما تحطمت آمال شخصية يوسف في الحلقة الرابعة عشر من مسلسل أولاد الغول، حيث تخلت عنه أحلام المغنية الشهيرة بعدما أغراها صديقها بالحفلات والمال مقابل الابتعاد عن يوسف.

وتفاجأ يوسف بقرار أحلام عدم غناء ألحانه أو عمل ألبوم مدعية أن الجمهور اعتاد عليها في لون غنائي معين ولا يمكنها المخاطرة معه بألوان غنائية جديدة، ما صدمه بعدما كان على مقربة من تحقيق أحلامه الفنية والتي اختارها على زوجته مريم.

يعد أولاد الغول أول مسلسل رمضاني تونسي يشارك فيه النجم الشاب فارس الأندلسي ويجسد فيه دور ملحن موسيقي موهوب يخوض صراعاً محتدماً طيلة الأحداث، بين شغفه بآلة العود وتمسكه بأحلامه الموسيقية الكبيرة، وبين صدامه مع أفكار والده وأسرته في صراع الأجيال المعهود.

يتألف أولاد الغول من 30 حلقة تصور دراما اجتماعية عن أوجه الحياة وتناقضاتها وصراعاتها لشخصيات كثيرة تجمعهم علاقات عائلية متشعبة. المسلسل من إخراج مراد بالشيخ وسيناريو رفيقة بوجدي، ويشارك فارس ببطولته مع مجموعة من أهم الممثلين التونسيين، أبرزهم فتحي الهداوي، وحيدة الدرديري، شاكرة رماح، وحلمي الدرديري. كما تم إطلاق أغنية تتر المسلسل بصوت الفنان صابر الرباعي على حسابات القناة التاسعة التونسية.

فارس الأندلسي ممثل تونسي شاب، وأحد نجوم الغد العرب من اختيار مجلة سكرين إنترناشونال لعام 2019، وفي بداية 2020 ظهر في مسلسل التشويق Messiah على منصة نتفلكس، وخلال مسيرته السابقة تلقى إشادات عديدة على أدائه في الفيلم القصير قانون الصمت (2018) الذي شارك في مسابقة نصف شهر المخرجين بـمهرجان كان السينمائي.

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