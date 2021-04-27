عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي





كشف الدكتور محمد اسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرض لها واحد من نجوم القلعة البيضاء خلال مواجهة البنك الأهلي يوم أمس في الدوري المصري.





وقال أسامة في تصريحات صحفية لموقع الزمالك الرسمي أن الونش تعرض لكدمة على مستوى الركبة وفضل الجهاز الفني خروجه من المباراة وسوف يخضع لإختبار طبي على هامش مران اليوم من أجل الإطمئنان عليه.





يُذكر أن بعض المصادر الصحفية كانت قد خرجت وأفادت بإصابة الونش على مستوى الرباط الصليبي قبل أن يخرج محمد أسامة طبيب النادي ليكشف عن حجم إصابة اللاعب مع تحديد وقت عودته للتدريبات بعد الأشعة التي سيجريها اللاعب اليوم.





وكان الزمالك قد تغلبعلى البنك الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي إحتضنها ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة السابعة عشر.



