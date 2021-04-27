ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية بقيمة 18.62 مليار ريال

بلغت صادرات السعودية غير النفطية خلال شهر (فبراير) من العام الجاري نحو 18.62 مليار ريال (يعادل 4.96 مليار دولار)، لتشكل نحو 28.3 في المائة من إجمالي صادرات السعودية خلال الفترة.









ويعد النمو السنوي المحقق في شهر (فبراير) الماضي هو الأعلى في 29 شهرا، بينما واصلت الصادرات غير النفطية نموها السنوي للشهر الثاني على التوالي وهي المرة الأولى منذ تفشي الجائحة، حيث قد نمت في (يناير) بنحو 15.6 في المائة.





وبحسب الرصد، فإن صادرات السعودية غير النفطية مقسمة إلى تسعة مصادر رئيسة، وهي (المنتجات الكيماوية، ومصنوعات اللدائن والمطاط، ومصنوعات المعادن، ومعدات النقل، والآلات والمعدات الكهربائية، والمنتجات الحيوانية، والمواد الغذائية والمشروبات، ومصنوعات الورق، واللؤلؤ والأحجار الكريمة).





وتشكل المنتجات الكيماوية، وكذلك مصنوعات اللدائن والمطاط نحو 60 في المائة من السلع المصدرة خلال شهر (فبراير) الماضي، حيث بلغت صادراتهما نحو 11.2 مليار ريال، حيث نمت هذه المنتجات بنحو 20 في المائة على أساس سنوي.





وبلغت صادرات المنتجات الكيماوية نحو 4.8 مليار ريال، بينما وصلت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاته إلى نحو 6.3 مليار ريال.





كذلك، فإن صادرات معدات النقل للطائرات والبواخر وخلافه تقدر بنحو 2.2 مليار ريال، حيث سجل هذا القسم نموا كبيرا في (فبراير) بنحو 63 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 1.3 مليار ريال.

في حين تأتي المعادن ومصنوعاتها ثالثا بقيم صادرات بلغت 1.5 مليار ريال وبنمو بلغ 6.5 في المائة، بينما تقدر صادرات المنتجات الغذائية والمشروبات بنحو 563 مليون ريال وبنمو 15 في المائة على أساس سنوي.

من جهة أخرى، بلغت الصادرات النفطية خلال أول شهرين من العام الجاري نحو 37.5 مليار ريال أو ما يعادل عشرة مليارات دولار، لتشكل نحو 26 في المائة من إجمالي صادرات السعودية خلال الفترة.







