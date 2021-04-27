أحمد زاهر: لا يوجد "نمبر وان" وأحمد السقا ومنى زكي الأفضل هذا العام

قال النجم أحمد زاهر، إن علاقته بالسوشيال ميديا ليست بالقوية ولكنه يحاول أن يواكب الأحداث، مضيفًا: "كنت مبسوط جدا من تفاعل الناس مع مسلسل البرنس وشخصية فتحي البرنس وتلقيت تهديدات وهذا يدل علي نجاح المسلسل والشخصية".

وأضاف "زاهر" خلال حلوله ضيفا ببرنامج "حوار اون لاين" مع الإعلامي شريف الليثي بإذاعة الشرق الأوسط، أن هناك تفاعل مع بناتي علي السوشيال ميديا ومنافسات بيني وبينهم وافرح جدا بنجاحهم.

وتابع، لو عملت اكونت لي سيكون اسمه زيزو واضع صورة لي وأنا مش باصص للكاميرا، واسرتي تتكون من زوجتي وبناتي وأمي وحماتي، وعن الأصدقاء في حياته قال "زاهر" عندي عدد كبير من الأصدقاء ومهم جدا ان تعيش وسط أصدقاء، واقرب الأصدقاء واخ لي المخرج محمد سامي ولي أصدقاء كثيرين منهم أحمد السقا وأحمد رزق.

وعن لقب أبو الرجولة قال أهديه الي الفنان أحمد السقا، واكتر شخص يضحكني المخرج معتز التوني، ولا يوجد نمبر وان بان الأذواق بتتغير من سنة لاخري ومن عمل لاخر، ونمبر وان هو الله عز وجل.

وأفضل ممثل هذا العام أحمد السقا، وأفضل ممثلة مني زكي، وافضل مطرب عبد الحليم، وافضل مطربة نجاة.

يذاع برنامج «حوار أون لاين» بإذاعة الشرق الأوسط في الساعة ٥:١٠ قبل الإفطار يوميًا.