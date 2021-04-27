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التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الثلاثاء أولى مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي الجديد 2020-2021 بين تشيلسي وريال مدريد والتي تقام على أرضية ملعب إستاد ألفريدو دي ستيفانو.

ومن المُنتظر أن يلعب نادي ريال مدريد على النحو التالي :-

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، ميليتاو، ناتشو.

خط الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش.


خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، أسينسيو.

في المقابل يخوض البلوز تشيلسي المواجهة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: أزبيليكويتا، تياجو سيلفا، روديجر، بن تشيلويل، ريس جيمس.

خط الوسط: جورجينيو، كانتي، مونت.

خط الهجوم: هافيرتز، فيرنر.

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