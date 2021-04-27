التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا





تقام اليوم الثلاثاء أولى مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي الجديد 2020-2021 بين تشيلسي وريال مدريد والتي تقام على أرضية ملعب إستاد ألفريدو دي ستيفانو.





ومن المُنتظر أن يلعب نادي ريال مدريد على النحو التالي :-





حراسة المرمى: كورتوا.





خط الدفاع: كارفاخال، فاران، ميليتاو، ناتشو.





خط الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش.









خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، أسينسيو.





في المقابل يخوض البلوز تشيلسي المواجهة بالتشكيل الآتي :-





حراسة المرمى: ميندي.





خط الدفاع: أزبيليكويتا، تياجو سيلفا، روديجر، بن تشيلويل، ريس جيمس.





خط الوسط: جورجينيو، كانتي، مونت.





خط الهجوم: هافيرتز، فيرنر.