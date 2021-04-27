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لبنان يضبط 11 كيلوجراما من الكوكايين مع رجل قادم من البرازيل

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 02:19 م
الأمن اللبناني
الأمن اللبناني
وكالات
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أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، ضبط 11 كيلوجراما من الكوكايين مع رجل قادم من البرازيل، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الاثنين، من الأجهزة الأمنية التشدّد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها.

 

 وقال الرئيس اللبناني، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، إن التهريب بكافة أنواعه من مخدرات إلى محروقات يضر بلبنان ويكلّفه غاليًا.

 

ودعت الحكومة اللبنانية، قوى الأمن لتكثيف ملاحقة المهربين.

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لبنان الكوكايين البرازيل 11 كيلو جراما

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