رئيس التنسيق الحضاري والسفير الإيطالي يفتتحا معرض إبداعات المعماريين الايطاليين على أرض مصر

افتتح المهندس "محمد ابو سعده " رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والسفير الإيطالي بمصر" جامباولو كانتيني" والدكتور " دافيديه سكالماني" مدير المعهد الثقافي الايطالي معرض" إبداعات المعماريين الإيطاليين على أرض مصر" الذي يقيمه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالتعاون مع السفارة الإيطالية بمصر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتراث، والذي يستمر خلال الفترة من ٢٦ - ٢٨ ابريل ٢٠٢١ بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.

أوضح رئيس الجهاز أن فكرة المعرض تأتي نظرا لتأثر العمران المصري بالعمران الإيطالي و المعماريين الايطاليين الذين كان لهم اثر وبصمة واضحة علي العمران المصري وقد عكس العمران مدي تأثر الثقافة المصرية بالثقافة الإيطالية واندماجهم ببعض حيث إن المعماريين الايطاليين لهم بصمه على القصور التى كان من اهمها قصر المنتزه ورأس التين بالإسكندرية للمعماري أرنستو فروتشي ، والمتحف الإسلامي بباب الخلق للمعماري انفونسو ماتسيكالكو ، وكذلك مستشفى ابو الريش بالقاهرة ، والمدرسة الإيطالية بالإسكندرية والنصب التذكاري بالعلمين وغيرها من المباني المعمارية المتميزة.

وكان أيضا لهم اثر واضح على أهم المساجد التي تعد علامة بارزة في العمران والتاريخ المصري مثل مسجد عمر مكرم بالتحرير والقائد إبراهيم والمرسي ابو العباس بالإسكندرية، ، التي تأثر فيها المعماري الإيطالي بالعمارة الاسلامية و المملوكية ونتج عن هذا المزيج شخصية معمارية متميزة وفريدة لاهم المباني ذات الطابع المعماري المتميز التي تستحق الدراسة و التوثيق ومنها معهد الموسيقى العربية بالقاهرة وقصر الامير يوسف كمال وقصر الاميرة نعمة الله توفيق والجمعية الحغرافية و العديد من المباني المتميزة التي وثقها التنسيق الحضاري من خلال هذا المعرض وأصدر بها كتاب يعد توثيق وحفظ لهذه المباني نتيجة دراسة وبحث عميق رصد التجربة المصرية الإيطالية التي امتزجت ونتج عنها ثقافة عمرانية مشيدة ممتلئة بالجمال ونسق عمراني متميز يستحق الدراسة و التوثيق .

وقد حضر المعرض العديد من الشخصيات العامة والإعلاميين و المعماريين والجالية الايطالية والذين أبدوا إعجابهم الشديد بالمعرض.