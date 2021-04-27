حتى 5 مايو.. مد فترة التقديم لمسابقة الشباب المترجمين لترجمة نص من العلوم الاجتماعية والإنسانية إلى العربية

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، عن مد فترة التقديم لمسابقة التي تنظمها لجنة الترجمة ومقررها الدكتور أنور مغيث تحت إشراف ماجدة رفاعى، مدير إدارة المسابقات بالمجلس، حتى يوم 5 مايو 2021، وذلك إنطلاقًا من دور المجلس الأعلى للثقافة في تشجيع حركة الترجمة ودعم ورعاية الباحثين والمبدعين الشباب بشكل عام والمشتغلين في حقل الترجمة على وجه الخصوص،

وتبلغ القيمة المالية للجوائز فى كل فرع: المركز الأول : خمسة عشرة ألف جنية، والمركز الثانى: عشرة آلف جنية، والمركز الثالث: خمسة آلف جنية ومجموعة كتب مهداه من المركز القومى للترجمة.

أما تفاصيل المسابقة فهى: مسابقة شباب المترجمين لترجمة نص من العلوم الاجتماعية والإنسانية إلى اللغة العربية من إحدى اللغات الأجنبية التالية: ( الإنجليزية / الفرنسية/ الإيطالية/ الأسبانية/ اليابانية/ الروسية/ الصينية/ العبرية/ الألمانية/ اليونانية).

وآخر موعد لتلقي الأعمال يوم 5 مايو 2021، وسوف يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة وأسماء الفائزين يوم 25 مايو 2021.

أما عن شروط المسابقة فهى:

1- ألا يقل النص عن عشر صفحات ولا يزيد على عشرين صفحة، أن يكون النص المترجم إما فصل من كتاب أومقال فى مجلة علمية.

2- ألا يكون قد سبق ترجمة النص من قبل.

3- يتم تقديم 3 نسخ من النص الأصلى و3 نسخ من النص المترجم +CD.

4- ألا يزيد سن المتسابق على 35 عاما فى تاريخ التقدم للمسابقة.

5- تشمل الأوراق المطلوبة السيرة الذاتية للمترجم، صورة الرقم القومى، ورقم الحساب البنكى.

6- تسلم الأعمال إلى إدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة - ساحة دار الأوبرا المصرية.