"حالات قمرية".. معرض آرت سيكولوجى للفنانة وفاء ياديس

ينطلق الأسبوع المقبل معرض "حالات قمرية" سيكولوجيا المرأة فى تعددية التناقضات بين المد والجذر لمراحل العشق الانثوى، وهو معرض آرت سيكولوجى للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس .

وتقول عنه الفنانة إن تكنيك الرسم يمثل الضوء القمرى لخلايا وعظام وأنسجة الجسم فى حالة توازن نفسى للأنثى بين العطاء والسحب فى منظومة طاقة المد والجذر القمرية، التى تؤثر فى المشاعر والأفكار المتدفقة لحالات العشق والأمومة والتفرد والذاتية، فى ٤٠ لوحة بتكنيك جديد يستخدم التجسيد الضوئي مع تشكيل خلايا وعظام الجسم وتكوين الجنين، ليشاهد المتلقّى طاقة ضوئية مع اهتزازات ناتجة عن نوع الألوان المستخدمة مع طريقة العرض.

يأتى المعرض باستايل مودرن آرت ليخدم تكنيك آرت سيكولوجى فى طريقة جديدة تجمع بين الفن التشكيلى وعلوم الميتافيزيقا، حيث أطلقت الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس مدرسة الآرت ميتافزكس فى فبراير ٢٠٢٠ من معرضها بنقابة الفنانين التشكيليين لتكون مؤسس هذه المدرسة، والتى تقوم على استخدام اللون والخط فى إبداع معادلات فنية مرئية لعلاج حالات سيكولوجية.

جدير بالذكر أن الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس هى عضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجى وحاصلة على دكتوراة علوم الميتافيزيقا بالولايات المتحدة الأمريكية وعضو نقابة الفنانين التشكيليين بمصر .