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استقرار أسعار الذهب مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب اليوم مع تطلع المتعاملين في السوق لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لاستقاء مؤشرات بشأن آفاق السياسة النقدية، بينما ضغط صعود الدولار على جاذبية المعدن، وفقا لـ"رويترز".

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1780.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0519 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1780.40 دولار للأوقية.

وقال إليا سبيفاك من ديلي إف.إكس "بدأنا نرى صعودا قليلا للدولار وعائدات السندات أيضا".

وارتفع الدولار مقابل عملات منافسة، ما يقلل من جاذبية المعدن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بينما استقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام قرب مستوي 1.570 في المائة.

ولا يُتوقع أن يجري مجلس الاحتياطي الاتحادي أي تغييرات كبيرة في السياسة خلال الاجتماع الذي يستمر يومين وينتهي غدا الأربعاء، إلا أن المستثمرين يتابعون عن كثب نظرة رئيس مجلس الإدارة جيروم باول المستقبلية لاقتصاد البلاد.

وتراجع البلاديوم 0.1 في المائة إلي 2924.12 دولار للأوقية بعدما صعد لأعلى مستوى على الإطلاق عند 2941 دولارا أمس الاثنين.

وتراجعت الفضة 0.2 في المائة إلى 26.17 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 في المائة إلى 1240.71 دولار.


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