عاجل.. مدبولي يعلن إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان المبارك.





وأعلن "مدبولي"، خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر التي تختص بالإصلاحات الهيكلية للقطاعات المختلفة، منوهًا بان الحكومة بدأت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 الخاص بالإصلاح النقدي والسياسات المالية والتي حققت نتائج مميزة ومبهرة بشهادة المؤسسات الدولية التي أجمعت على نجاح الاقتصاد المصري وصابته في تلقي الصدمات، مشددًا على أن مصر من الدول المعدودة التي حافظت على استقرار الاقتصاد وتحقيق معدل نمو إيجابي في ظل جائحة كورونا.



