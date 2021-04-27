إيران تطلب إطلاق سراح رعاياها من السجون الأمريكية وسط محادثات نووية

قالت إيران، اليوم الثلاثاء، إنها تسعى للإفراج عن جميع السجناء الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة وسط محادثات في فيينا تهدف إلى إعادة طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.





كما ألمح المتحدث باسم مجلس الوزراء علي ربيعي إلى إمكانية تبادل آخر للأسرى بين إيران وأمريكا، قائلًا إن "فكرة تبادل الأسرى كانت دائمًا على جدول الأعمال"، مضيفًا أنه يجب إطلاق سراحهم بسبب "مخاوف إنسانية". ولم يقدم ربيعي تفاصيل عن عدد الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة وادعى أن الإفصاح عن أسمائهم قد يضر بهم. لكنه قال: "عددهم أكبر من عدد السجناء الأمريكيين في إيران".





في عام 2019، شهدت عملية تبادل الأسرى إطلاق إيران سراح باحث صيني أمريكي من برينستون كان محتجزًا لمدة ثلاث سنوات بتهم تجسس انتقدت على نطاق واسع. في ذلك الوقت، قالت طهران إن السلطات الأمريكية كانت تحتجز نحو 20 إيرانيًا في السجن. وأعربت إيران في بعض الأحيان عن استعدادها لمبادلة الأسرى مع الولايات المتحدة عندما يتم ذلك، يُنظر إلى التبادلات على أنها اختراقات دبلوماسية نادرة بين طهران وواشنطن.





وقال ربيعي اليوم الثلاثاء إن القضاء الإيراني أعرب أيضا عن "استعداده" لإجراء مبادلة. وتعد تصريحاته ثاني تصريح للمسؤولين الإيرانيين بشأن احتمال إطلاق سراح سجناء في أقل من أسبوعين. وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الأسبوع الماضي بتصريحات تشير إلى أن طهران تأمل في إجراء تبادل كبير للأسرى كجزء من المفاوضات الجارية في فيينا. ورافق تبادل مماثل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.





حددت وسائل الإعلام الإيرانية في الأيام الأخيرة سبعة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة بالاسم بينما تطلب الولايات المتحدة بانتظام من إيران إطلاق سراح السجناء الأمريكيين، بما في ذلك سياماك وباكر نمازي، الذين يقضون عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس.









هناك رعايا غربيون آخرون محتجزون في إيران، بما في ذلك نازانين زاغاري راتكليف، وهي امرأة بريطانية من أصل إيراني حُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التجسس أو نشر "دعاية ضد النظام" بتهمة التجسس. ومن بين الأمريكيين المحتجزين في إيران أيضًا خبير البيئة مراد طهباز، وهو إيراني يحمل الجنسيتين الأمريكية والبريطانية حُكم عليه أيضًا في البداية بالسجن لمدة 10 سنوات.









لا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة، مما يعني أن المحتجزين لا يمكنهم تلقي المساعدة القنصلية. واجه النمازيان، مثل غيرهما من مزدوجي الجنسية، تهمًا سرية في جلسات استماع مغلقة في محكمة الثورة الإيرانية، التي تتعامل مع القضايا التي تنطوي على محاولات مزعومة للإطاحة بالحكومة.





مع اقتراب بدء المحادثات النووية يوم الثلاثاء في فيينا بعد استراحة قصيرة، تصر طهران على أن ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات التي كانت مفروضة في عهد الرئيس دونالد ترامب بعد أن انسحب أمريكا من الاتفاق النووي، بما في ذلك تلك التي لا تتعلق ببرنامجها النووي. برنامج.





في غضون ذلك، قالت واشنطن إن إيران بحاجة إلى الامتثال لجميع القيود المفروضة بموجب الاتفاق. ردًا على انسحاب ترامب، انتهكت إيران تدريجيًا شروط الاتفاق، بما في ذلك قيود تخصيب اليورانيوم.



