اليوم.. عرض أولى حلقات مسلسل "أرشيف" لرندا البحيري على شوفها (صور)

بعد نجاح تجربة مسلسلات الـ ١٥ حلقة والتي قدمت بشكل كبير هذا العام ولاقت استحسان من قبل الجمهور تستعد منصة شوفها لعرض إنتاجها الدرامي من خلال مسلسل "أرشيف" والذي تعرض أولى حلقاته مساء اليوم الثلاثاء ٢٧ أبريل لتبدأ به النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، " أرشيف " بطولة مجموعة من الشباب يتشاركون البطولة مع الفنانة رندا البحيري، حسن عيد، ندي محفوظ، تأليف رامز عباس وإخراج محمد عمر ومن إنتاج أربو بلاس.

المسلسل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول المحامي شريف خطاب الذي يفتح مكتب محاماة ويحلم طوال الوقت بأن يتولى قضية كبيرة تمكنه من الشهرة وأن يذيع صيته في أوساط المحاماة، لكنه يعجز عن ذلك ويضطر للعمل في مكتب محامي كبير يستخدم طرق غير مشروعة ليكسب قضاياه وبالنهاية يلجأ شريف إلي صديقه سراج حتى يساعده للخروج من المشاكل التي يقع فيها.

على صعيد آخر قدمت المنصة في النصف الأول من رمضان برنامج " سين وجيم " وهو برنامج لايت مدته عشر دقائق يستضيف أشهر النجوم ويتم الإجابة فيه على عدد من الأسئلة الطريفة التي تصلهم من أشهر اصدقائهم من الفنانين ومحبيهم , ويتم الإجابة عليها بشكل سريع لنكتشف من خلال تلك الإجابات الجانب الإنساني الكوميدي لهؤلاء النجوم وقد استضاف البرنامج خلال ١٥ حلقة كل من نيللي كريم، هند صبري أحمد مجدي، ايتن عامر ريهام عبد الغفور هنا شيحة وآخرين.