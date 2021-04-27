مدبولي: الإصلاح الهيكلي هدفه الانطلاق بالاقتصاد لمعدلات نمو مستدامة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري يتميز بأنه متعدد ولا يعتمد على قطاع بعينه، وهذا سبب صمود الاقتصاد المصري.





وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تركز خلال الفترة القادمة على القطاعات الخاصة بالصناعات التحويلية والتكنولوجية وقطاع الصناعة وتكنولوجية المعلومات وقطاع الزراعة كأولوية أولى للاقتصاد؛ حتى نحقق نسب نمو أعلى وطفرة حقيقية.



