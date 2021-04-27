موعد مباراة برشلونة القادمة في الليجا أمام غرناطة

يسعي برشلونة للاستمرار فى المنافسة على لقب الدوري الإسباني الليجا هذا الموسم مع كل من ريال مدريد وأتليتكو مدريد، بعدما حقق الفوز الجولة الماضية على فياريال بهدفين مقابل هدف.





موعد مباراة برشلونة القادمة فى الليجا أمام غرناطة





وتقام مباراة برشلونة ضد غرناطة فى تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس يوم الخميس فى لقاء قوي بين الفريقين.





وكان برشلونة قد حقق الفوز على فريق فياريال ضمن مباريات الجولة الماضية من الليجا الإسبانية بهدفين سجلهم اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان مقابل هدف.





ويذكر أن برشلونة فى المركز الثالث برصيد 71 نقطة بينما ريال مدريد فى المركز الثانى بنفس عدد النقاط وأتليتكو مدريد يتصدر جدول الليجا برصيد 73 نقطة.



