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البرلمان يرفض رفع الحصانة عن شريف الجبلي

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، طلب رفع الحصانة عن النائب شريف مصطفى الجبلى، والمقدم من المستشار النائب العام بسبب توافر شبهة الكيدية، وذلك وسط تصفيق من داخل القاعة.

 وكان قد رفض تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية طلب رفع الحصانة عن النائب في القضية المقامة ضده رقم 28733 لسنة 2018 جنح قسم العجوزة، جنح مستأنف شمال الجيزة، والمقيدة برقم "77" لسنة 2021، للكيدية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة العامة للمجلس، الخاص بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

 

كما وافق مجلس النواب، على تعديل قانون الكهرباء في مجموعه، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.


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رفض مجلس النواب حنفى جبالى النائب شريف مصطفى الجبلى اعلان حاله الطوارئ

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