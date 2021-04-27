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عاجل.. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب شريف الجبلي

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 02:51 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، طلب النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، لاستكمال إجراءات المحاكمة، لوجود شبهة الكيدية.

وكان قد رفض تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية طلب رفع الحصانة عن النائب في القضية المقامة ضده رقم 28733 لسنة 2018 جنح قسم العجوزة، جنح مستأنف شمال الجيزة، والمقيدة برقم "77" لسنة 2021، للكيدية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة العامة للمجلس، الخاص بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

كما وافق مجلس النواب، على تعديل قانون الكهرباء في مجموعه، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.

ووافق المجلس، أيضًا، على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر وتم إحالته لمجلس الدولة.

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