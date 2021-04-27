رفع الجلسة العامة للبرلمان والعودة للانعقاد 9 مايو المُقبل

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة على تقرير اللجنة العامة للمجلس، الخاص بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، على أن يعاود للانعقاد 9 مايو المُقبل.





كما وافق مجلس النواب، في جلسه، اليوم، على تعديل قانون الكهرباء في مجموعه، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.





ووافق المجلس، أيضًا، على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر وتم إحالته لمجلس الدولة.



