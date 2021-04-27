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عاجل.. المشدد 10 سنوات للمتهم بالتحرش بطفلة المعادي

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 02:53 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت الدائرة رقم 24 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة محمد جودت المتهم بالتحرش بطفلة المعادي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محي الدين وكامل سمير كامل وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.

وكانت قد اتهمت النيابة العامة للمتهم محمد جودت حسين أحمد سباق "محبوس"، السن: 37 عامة، مشرف أمن بشركة بريمير لكاميرات المراقبة بأنه في يوم 8 مارس 2021 بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة - خطف بالتحليل الطفلة المجني عليها يارا. ا بأن استدرجها الي أحد العقارات قاصدة إبعادها عن ذويها وأعين الرقباء فتتبعته طواعية إلي حيث أرشدها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية بالقوة بأن باغتها باستطالة يده إلى أماكن حساسة بجسدها والإمساك بمواطن عفتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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طفلة المعادي تحرش بوابة الفجر الفجر

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