Advertisements

غدا.. تكريم اسم شيخ المداحين "محمد الكحلاوي" فى الليلة العاشرة لـ "هل هلالك"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 02:53 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وحرصا من وزارة الثقافة على تكريم رواد ورموز عالم الفن، الذين آثروا الحياة الفنية بأعمالهم، وتحت إشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يكرم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، اسم الفنان الكبير  شيخ المداحين "محمد الكحلاوى"، فى الثامنة والنصف من مساء غد الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

يأتى ذلك ضمن فعاليات الليلة العاشرة لبرنامج "هل هلالك" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى للعام الخامس على التوالى، وتتضمن الليلة حفل غنائى يشدو فيه مداح الرسول الدكتور أحمد الكحلاوى، بمجموعة من أغانيه الدينية، إلى جانب مجموعة أخرى من المديح النبوى والأغانى الدينية تعد من أشهر ماتغنى به والده الفنان الغائب الحاضر محمد الكحلاوى، وذلك بمصاحبة فرقته الموسيقية .

وسيهدى الدكتور أحمد الكحلاوي، بعض من مقتنيات والده إلي وزارة الثقافة، لتنضم إلى كنوز متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، كما يهدي المركز للسادة  الحضور، كتيب عن المسيرة الإبداعية للفنان محمد الكحلاوى .

أخبار تهمك

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

منذ حوالي 16 ساعة

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

أبرز تصريحات نيمار في المؤتمر الصحفي قبل موقعة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

منذ ساعة و 16 دقيقة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالسويس

منذ حوالي 13 ساعة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ يوم

3 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

منذ ساعة و 16 دقيقة

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يطرد نجم الأهلي في الموسم القادم

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:50 م

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

12:15 م

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

02:05 م

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

01:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى