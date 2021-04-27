غدا.. تكريم اسم شيخ المداحين "محمد الكحلاوي" فى الليلة العاشرة لـ "هل هلالك"

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وحرصا من وزارة الثقافة على تكريم رواد ورموز عالم الفن، الذين آثروا الحياة الفنية بأعمالهم، وتحت إشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يكرم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، اسم الفنان الكبير شيخ المداحين "محمد الكحلاوى"، فى الثامنة والنصف من مساء غد الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

يأتى ذلك ضمن فعاليات الليلة العاشرة لبرنامج "هل هلالك" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى للعام الخامس على التوالى، وتتضمن الليلة حفل غنائى يشدو فيه مداح الرسول الدكتور أحمد الكحلاوى، بمجموعة من أغانيه الدينية، إلى جانب مجموعة أخرى من المديح النبوى والأغانى الدينية تعد من أشهر ماتغنى به والده الفنان الغائب الحاضر محمد الكحلاوى، وذلك بمصاحبة فرقته الموسيقية .

وسيهدى الدكتور أحمد الكحلاوي، بعض من مقتنيات والده إلي وزارة الثقافة، لتنضم إلى كنوز متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، كما يهدي المركز للسادة الحضور، كتيب عن المسيرة الإبداعية للفنان محمد الكحلاوى .