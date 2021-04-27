هل المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي تزيد الأعباء على المواطن؟.. مدبولي يرد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المواطن المصري تحمل أعباء كثيرة خلال المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي، ولكن برامج الحماية الاجتماعية هي التي مكنت الاقتصاد من الصمود.





وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الجديدة للإصلاح الاقتصادي لا تعني فرض أعباء مالية جديدة، وإنما الإصلاحات الهيكلية تهدف لجعل المواطن يشعر بثمار المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادي، ورفع مستوى معيشة المواطن من خلال مجموعة من البرامج.



