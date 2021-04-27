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هل المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي تزيد الأعباء على المواطن؟.. مدبولي يرد

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 02:56 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المواطن المصري تحمل أعباء كثيرة خلال المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي، ولكن برامج الحماية الاجتماعية هي التي مكنت الاقتصاد من الصمود.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الجديدة للإصلاح الاقتصادي لا تعني فرض أعباء مالية جديدة، وإنما الإصلاحات الهيكلية تهدف لجعل المواطن يشعر بثمار المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادي، ورفع مستوى معيشة المواطن من خلال مجموعة من البرامج.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أننا مستمرين في دعم السلع التموينية وكافة برامج الدعم والمنح في تزايد خلال الـ3 سنوات القادمة، وهناك تزايد في أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة مع دعم صندوق المعاشات، منوهًا بأن البرنامج الأهم على الإطلاق للدولة المصرية التي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة "حياة كريمة" والذي يهدف لتطوير حياة 58 مليون مواطن مصري بتكلفة تتجاوز 600 مليار جنيه.

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