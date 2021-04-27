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موسيماني يطرد نجم الأهلي في الموسم القادم

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 02:52 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
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حدد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من رحيل مهاجم المارد الأحمر مروان محسن نهاية الموسم الحالي.

وحسب مصدر بالجهاز الفني للأهلي، فإن موسيمانى استقر على بقاء مروان في الموسم القادم رغم تذبذب مستواه خلال المباريات الماضية، إلا أنه يثق جيدا في قدرات اللاعب.

وأضاف، أن الكونغولي والتر بواليا هو المهاجم الأول المرشح للرحيل في الصيف المقبل، بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي اليوم الثلاثاء، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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