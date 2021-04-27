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افتتاح عرض "صاحب مقام" على المسرح العائم.. الليلة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى الجديد "صاحب مقام " من إنتاج فرقة مسرح الغد بالتعاون مع فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، و ذلك على المسرح العائم الصغير بالمنيل، فى تمام الساعة العاشرة مساء ابتداء من اليوم الثلاثاء ٢٧ ابريل الموافق ١٥ رمضان الجارى، حيث يستمر العرض يوميا حتى يوم ٢٨ رمضان .

 

يذكر أن العرض حكي و غنا وانشاد ويقدم ٦ حكايات عن خمسة من الأولياء هم أبو الحسن الشاذلي، السيد البدوي ، إسماعيل الانبابي، المرسي أبو العباس،  والسيدة نفيسة ، إضافة إلي القديس مار جرجس يربط بينهم راوي الحكايات و المنشد.

 

"صاحب مقام "كتابة وأشعار مسعود شومان، ديكور وأزياء محمد هاشم ،موسيقي وألحان حازم الكفراوي، ويشارك بأداء الحكايات الفنانين أحمد مجدي، محمود الزيات ، هبة قناوي ، عادل رأفت،  محمد عبد الوهاب، محمد العزايزى ، أحمد عبد الجواد ، أداء وغناء وإنشاد سمير عزمي، وإخراج عادل حسان.

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