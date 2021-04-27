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27 مايو.. مادلين طبر تعلن الأفلام القصيرة الفائزة بمهرجان "سينمانا"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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أعلنت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، رئيس لجنة تحكيم الفيلم الروائي القصير بمهرجان سينمانا للفيلم العربي، المقرر اقامته بمدينة «مسقط» عاصمة سلطنة عمان، عن التوصل لهوية الفيلم الفائز بهذه الفئة وذلك من ضمن 52 فيلما تم تصفيتهم للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية من المهرجان.

ويشارك مادلين في لجنة التحكيم كلا من: الفنانة الليبية خدوجة صبري والفنانة العمانية شمعة محمد والمخرج الأردني خميس مجدلاوية.

وقد صرحت الفنانة مادلين طبر: ان اختيار الفيلم جاء بعد صعوبة بالغة ، وذلك لجودة الأفلام المشاركة والافكار المقدمة من المخرجين الشباب الذين اثبتوا انهم يملكون فكرا سينمائيا، وقدرة على تنفيذه بهذه الطريقة المتطورة.

واضافت مادلين: انه تم تسمية جائزة افضل فيلم قصير باسم النجم الراحل محمود ياسين ، مشيرة انها ستعلن عن اسم الفيلم الفائز في ختام المهرجان يوم 27 مايو المقبل عبر المنصة الإلكترونية.

وعلى جانب اخر قال رئيس لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية دكتور عبد الله أبو عوض (من المغرب) ان عدد الأفلام التي وصلت الى اللجنة 26 فيلما، تراوحت مددها الزمنية ما بين ٣٠ دقيقة و ٦ دقائق، وتناولت مختلف المواضيع متمنيا للجميع التوفيق لجميع المشاركين بالفوز بجائزة هذه الفئة.

وفي سياق متصل، تشكلت لجنة تحكيم أفلام التحريك من مخرج أفلام التحريك دكتور محمد غزالة (من مصر) والمخرج السينمائي ‏دكتور مصطفى الشوكي (من العراق) والمخرج السينمائي العماني عبد الله البطاشي ومخرج أفلام التحريك الكويتي يوسف ‏البقشي، حيث تسلمت اللجنة نحو 15 فيلماً متحركاً يتنافسون على جائزة المسابقة وجائزة لجنة ‏التحكيم. ‏

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