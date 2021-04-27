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ماوريسيو بوتشيتشنو يتحدث عن مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتشنو المدير الفني لباريس سان جيرمان عن مواجهة فريقه غدًا أمام ضيفه مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بوتشيتشينو قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"بالنسبة لي إنها مباراة فريق ضد فريق، وليست مباراة بين مدربين، لذا فهذه مباراة باريس سان جيرمان ضد المان سيتي، ستكون معركة بين فريقين جيدين جدًا وبالطبع عندما تتحدث عن جوارديولا ، فأنت تتحدث عن أحد أفضل المدربين إن لم يكن الأفضل في العالم".

وأضاف :"لم يتغير شيء بالنسبة لي ، خوض مباراة الذهاب على أرضنا سيكون الأمر صعبًا ، ولكن سنبذل قصارى جهدنا للتعامل مع المباراتين والتأهل للنهائي".

وتابع :"أنا مُعجب جداً بالمدرب جوارديولا بسبب الإرث الذي يبنيه لكرة القدم".

وأشار :"بالطبع سيكون الأمر صعبًا لكلا الفريقين ، فلديهما لاعبين رائعين يصعب السيطرة عليهم لمدة 90 دقيقة ، السيتي يقضي موسماً رائعاً ، نأمل أن نتمكن من تقديم أداء جيد والفوز.

وأوضح :"لايوجد عامل من الممكن أن استفيد في مباراة ربع النهائي قبل عامين التي خضتها مع توتنهام امام مانشستر سيتي ، لقد كانت تجربة".

وتطرق المدرب الأرجنتيني للحديث عن فيل فودين لاعب مانشستر سيتي قائلا :"إنه يحظى بموسم رائع و هو رائع ، ونحن نعرفه جيدًا ، بشكل عام المان سيتي لديه الكثير من المواهب مثل محرز ، ستيرلينغ ، جيسوس ، إنهم أفضل اللاعبين في العالم ، لقد فازوا بلقب الدوري".

وعن نيمار قال :"إنه لاعب محترف يفعل ما يجب عليه القيام به ، إنه يحترم جميع اللاعبين على قدم المساواة.".

وأردف :"بالنسبة لنا ، نحن نعيش اللحظة ، خطوة بخطوة ، لقد ركزنا على برشلونة ، ثم بايرن ميونيخ ، بالطبع نحن نتحدث عن دوري الابطال ، أهم مسابقة في العالم مع كأس العالم. التركيز مهم ، لكننا مرتاحون وواثقون من أنفسنا".


وهل ستكون مباراة السيتي أصعب من مواجهة بايرن ميونيخ؟ رد قائلا :" لا أعلم وسنرى ، هناك الكثير من النظريات لكننا هادئون ، نحن نعلم أننا بحاجة للقتال كثيرًا للتغلب على فريق رائع".

واختتم حديثه :"سنحاول اختيار التشكيل الأمثل لمباراة الغد ، من المهم أن يتواجد جميع اللاعبين وأن يكونوا في تمام الجاهزية"

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