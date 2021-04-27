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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 27-4- 2021
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 03:14 م
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 27-4-2021
أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 27-4-2021
استقرت أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بين مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27-4-2021
استقرت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات الأسبوع اليوم الثلاثاء 27-4-2021، بعد ارتفاعات قوية سجلتها الأسبوع الماضي بقيمة 11 جنيه للجرام.. التفاصيل من هنا
"التخطيط" تخصيص 21 مليار جنيه لدواوين المحافظات بالموازنة الجديدة
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير حديث لها، عن تخصيص نَحْو 21 مليار جُنَيْه لدَوَاوين عُمُوم المحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة المحلية فِي خِطَّهِ عَام 21/2022.. التفاصيل من هنا
عاجل.. التموين تضخ كميات إضافية من الخضر والفاكهة بتخفيضات 25%
أكد الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل الى25%.. التفاصيل من هنا
الرقابة المالية تستعرض سبل زيادة محفظة التمويل متناهى الصغر
اجتمع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأعضاء اللجنة الاستشارية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. التفاصيل من هنا
الاسكان: 18.5 مليار جنيه حجم استثمارات المشروعات المنفذه في سيناء خلال عهد الرئيس "السيسي"
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة.. التفاصيل من هنا
"المركزى للتعمير" يُنفذ مشروعات تنموية باستثمارات 7.8 مليار جنيه
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ممثلاً فى جهاز تعمير سيناء، نفذ منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحتى 2020، مشروعات تنموية وخدمية بسيناء.. التفاصيل من هنا
وزير الإسكان يستعرض مشروع إعادة تخطيط المدخل الجنوبى لمدينة الجيزة
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لاستعراض مشروع إعادة تخطيط وتطوير المدخل الجنوبى لمدينة الجيزة.. التفاصيل من هنا
وزيرة التخطيط تترأس اجتماع لجنة استراتيجية تنمية الأسرة
ترأست هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماع لجنة استراتيجية تنمية الأسرة لمناقشة الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة (2021-2023).. التفاصيل من هنا
وزير الكهرباء يلتقى بسفير الهند لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون
استقبل صباح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد Ajit Gupte سفير الهند لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة وعدد من الشركات الهندية المتخصصة فى مجال الكهرباء.. التفاصيل من هنا
ارتفاع الصادرات المصرية للأردن بنسبة 12.2% خلال 2020
أعلنت منى عبود رئيس مكتب التمثيل التجاري فى الأردن، ارتفاع الصادرات المصرية للأردن بنسبة 12.2% خلال عام 2020 رغم تداعيات فيروس كورونا لتبلغ 495.4 مليون دولار في مقابل 441.5 مليون دولار خلال 2019.. التفاصيل من هنا
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