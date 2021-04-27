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انخفاض الأسهم اليابانية بفعل مخاوف من تزايد إصابات كورونا

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
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انخفضت الأسهم اليابانية اليوم، إذ جاءت مجموعة من نتائج أعمال الشركات دون توقعات المستثمرين الطموحة لتعاف قوي للأرباح، فيما تكافح اليابان لاحتواء جائحة كوفيد-19، وفقا لـ"رويترز".

وهبط المؤشر نيكي 0.46 في المائة إلى 28991.89 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.76 في المائة إلى 1903.55 نقطة. ولم تبد السوق أي رد فعل حيال قرار البنك المركزي إبقاء السياسة دون تغيير، وهو كان متوقعا إلى حد بعيد.

وثبت أن النتائج ضغطت على السوق بعد أن ارتفع نيكي في وقت سابق من العام لذروة ثلاثة عقود على أمل عودة الأوضاع الاقتصادية الطبيعية في السنة المالية التي بدأت في أبريل.

وتراجع سهم داي-إيتشي سانكيو 3.5 في المائة بعدما جاءت توقعات شركة صناعة الأدوية دون ما كان ينتظر للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس المقبل.

وفقد سهم هوليك 4.4 في المائة بعد أن جاءت نتائج شركة التطوير العقاري دون التوقعات.

حتى الشركات التي حققت أرباحا قوية نسبيا ومفاجآت إيجابية لم تسلم من الهبوط، إذ أخفق سهم كانون المنتجة للكاميرات والمعدات الطبية في الحفاظ علي مكاسبه المبكرة.

وتراجع السهم 1.3 في المائة رغم أن أرباح التشغيل السنوية جاءت أعلى من توقعات السوق.

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