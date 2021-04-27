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نيكول سابا نجمة خيمة رمضانية بأحد فنادق القاهرة 29 أبريل

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 03:03 م
نيكول سابا
نيكول سابا
أحمد رمضان متولي
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تستعد الفنانة نيكول سابا، لإحياء حفل غنائي بخيمة سى السيد داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة، وذلك يوم 29 أبريل، من تنظيم سيد فتوح وأحمد صقر.

ومن المقرر أن تقدم نيكول عددا من الأغاني الخاصة بها منها: ”براحتي”، وأنا طبعي كده”، و”صورة سيلفي”، و”قررت”، و”مفيش مسحيل”، وغيرها من الأغاني.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور.

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