وزيرة التخطيط: الإصلاحات الهيكلية المقبلة تركز على الزراعة والاتصالات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن برنامج الإصلاح الهيكلي يأتي في إطار رؤية مصر 2030، ويهدف لإحداث إصلاحات هيكلية وجذرية لزيادة مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وأن يتمتع الاقتصاد بمزايا تنافسية.





وأضافت "هالة السعيد"، خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الإصلاحات الهيكلية خلال الفترة القادمة تركز على قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية، لكونها لديها قدرة عالية ونمو متسارع ووزنهم النسبي في الناتج المحلي عالي، ولديهم قدرة توظيفية عالية بما يساهم في توفير فرص عمل للقضاء على البطالة، وزيادة الصادرات السلعية.



