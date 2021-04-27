Advertisements

السيسي: مبدأ توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا لمصر أحد أولويات الدولة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد يونج باي لي، الرئيس التنفيذي للشركة الكورية العالمية "هيونداي روتم"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وكذلك السفير جين ووك هونج، سفير جمهورية كوريا في القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض التعاون المشترك مع شركة "هيونداي روتم" في توطين صناعة القطارات، بما في ذلك نظم الإشارات والاتصالات ومعدات التحكم والقيادة.

وقد أكد السيد الرئيس علي دور كوريا كشريك تنموي فاعل في مصر، وأن الدولة تتطلع إلى إقامة تعاون استراتيجي مع الشركة الكورية في العديد من المجالات الصناعية، خاصةً في قطاع الصناعات الثقيلة التي تعتمد على كثافة العمالة والتكنولوجيا المتقدمة، مشددًا سيادته على أن مبدأ توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر هو أحد أولويات الدولة في التعاون مع الشركاء العالميين، وعامل تفضيلي في التعاقدات على تنفيذ المشروعات الصناعية في مصر، لاسيما في ضوء امتلاك مصر حاليًا لكافة مقومات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، وهو الأمر الذي يفتح آفاقًا واسعة ً لتصدير منتجات الشركة إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.

من جانبه؛ أعرب السيد "لي" عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مستعرضًا المشروعات التي تتطلع شركة "هيونداي روتم" إلى تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة، بما فيها مشروع تصنيع عربات مترو الأنفاق، ونظم الإشارات ومعدات التحكم والقيادة وأعمال هندسة السكك الحديدية، خاصةً في ظل اعتزام الشركة العمل على الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري من خلال العديد من المشروعات التنموية الحالية أو تلك المستقبلية التي تتعلق بنشاط وخبرة الشركة.

كما تم استعراض فرص التعاون المشترك في مجال الطاقة، خاصةً إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك لاستغلال موارد مصر الطبيعية من الطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدامها كطاقة نظيفة كوقود للقطارات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

السيسي الرئيس السيسي الرئيس

أخبار تهمك

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالسويس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يستعد لاتخاذ قرار ناري ضد الجبلاية

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

أبرز تصريحات نيمار في المؤتمر الصحفي قبل موقعة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

منذ ساعة و 20 دقيقة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ يوم

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. مدبولي يعلن إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

منذ ساعة الا ربع

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 11 دقيقة

موسيماني يطرد نجم الأهلي في الموسم القادم

منذ 33 دقيقة

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

منذ ساعة و 20 دقيقة

3 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:50 م

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

12:15 م

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

02:05 م

عاجل.. مدبولي يعلن إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

02:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى