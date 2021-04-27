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ماكرون يدين بأشد العبارات القمع في تشاد

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 03:07 م
ماكرون
ماكرون
وكالات
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أدن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات القمع في تشاد، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

 

أعلنت وزارة الأمن العام في تشاد، اليوم الثلاثاء، في مرسوم حظر تظاهرات المعارضة والمجتمع المدني احتجاجاً على "الانقلاب المؤسساتي" الذي نفذه المجلس العسكري الانتقالي بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو.

 

وقال المرسوم: "كل المسيرات أو التظاهرات، أياً كانت تسميتها، والتي لم تحصل على موافقة مسبقة ومن شأنها أن تبلبل النظام العام، محظورة بشكل قاطع في مجمل الأراضي الوطنية".

 

 وكانت أحزاب سياسية وجمعيات من المجتمع المدني، دعت إلى تظاهرات الثلاثاء ضد المجلس العسكري المؤقت الذي يقوده محمد إدريس ديبي نجل الرئيس السابق.

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ماكرون تشاد القمع الرئيس ديبي إدريس ديبي

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