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عاجل.. الأهلي يستعد لاتخاذ قرار ناري ضد الجبلاية

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يتجه مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إتخاذ قرار ناري ضد اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الإتحاد المصري برئاسة أحمد مجاهد وذلك فيما يخص مباريات بطولة الدوري.

وكان الأهلي قد أرسل خطاب رسمي لإتحاد الكرة يطالب فيه بترحيل بعض المباريات الحالية بسبب ضغط المباريات لدرجة ان الفريق خاض 10 لقاءات في غضون شهر واحد فقط.

وقال مصدر في النادي الأهلي للفجر الرياضي أن القلعة الحمراء بصدد إرسال خطاب رسمي لإتحاد الكرة من أجل الإعتراض على ترتيب مباريات الفريق وخوض مواجهة غزل المحلة يوم 3 مايو أي قبل إنتهاء مباريات الدور الأول.

وتابع أن الأهلي سيطالب بخوض مباراتي أسوان والمقاصة في الجولتين السابعة عشر والثامنة عشر إلتزامًا بمواعيد وترتيب جولات بطولة الدوري وهو الحق المشروع للفريق خاصةً أنه لا مبرر لعدم الإلتزام بأي من ترتيب المباريات.

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الفجر الجبلاية الاهلي احمد مجاهد اتحاد الكرة

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