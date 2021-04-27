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حزب تركي يدعو لتفعيل إس 400 بعد اعتراف واشنطن بإبادة الأرمن

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
محمد حســـــــين
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دعا زعيم حزب الحركة القومية اليميني في تركيا، دولت بهتشلي، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى وضع أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس 400 في مهمة قتالية ردًا على اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن الرسمي بمذبحة 1915 للأرمن في الإمبراطورية العثمانية كإبادة جماعية.

وقال "بهتشلي"، خلال حديثه في البرلمان: "وفقًا للمادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ارتكب "بايدن" جريمة التحريض على الكراهية. وردًا على ذلك، يجب أن تكون مهمتنا الأولى هي تفعيل نظام إس 400 والمطالبة باسترداد مبالغ نظام إف 35 [المقاتلات الأمريكية]. إن العلاقات مع الولايات المتحدة الآن في مفترق طرق تاريخي."، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

حزب الحركة القومية متحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.

في 24 أبريل، في يوم ذكرى الأرمن، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن "الشعب الأمريكي يكرم جميع الأرمن الذين لقوا حتفهم في الإبادة الجماعية التي بدأت قبل 106 سنوات اليوم".

ونددت أنقرة التي تنفي ارتكاب الإبادة الجماعية بهذا التصنيف ودعت "بايدن" إلى التراجع عنه من أجل تعزيز التعايش السلمي بين شعوب المنطقة.

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