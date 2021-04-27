ساسة وفنانون.. 4 مشاهير أصيبوا بكورونا آخر 24 ساعة





شهدت الساعات الأخيرة انضمام عدد من المشاهير إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا، بعدما أصيبوا بهذا الوباء الذي ظهر في مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



وزير الصحة الهندي

وثبت إصابة وزير الصحة الهندي راجيش بوشان إصابته بفيروس كورونا، حسبما ذكر موقع "إنديا توداي" المحلي، الثلاثاء.





ووفق الموقع الهندي، عُيّن راجيش بوشان في منصبه في يوليو الماضي، وحل بوشان محل وزير الصحة الهندي السابق بريتي سودان خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا.



فريدة سيف النصر

كما أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكتبت فريدة، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "يا أنا يا أنتِ يا كورونا الحقيرة.. يا حبيبتي يا أمي قد كده كنتي بتتألمي".



أضافت: "دعواتكم بالنصر في معركتي معاها.. شديدة.. ولكن الله أقوى".



المخرجة بتول عرفة

وفي نفس السياق، أعلنت المخرجة بتول عرفة، إصابتها هى ووالدتها بـ فيروس كورونا المستجد، مطالبة الجمهور بالدعاء لها، هى ووالدتها.



وكتبت بتول عرفة، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك "، قائلة: "أنا عمرى ما كتبت عن أى تعب عندى أو عند أهلى.. بس حقيقى أنا محتاجة كل الناس تدعى لوالدتى وتدعى لى.. أنا بقالى 14 يوم تعب شديد مش بس كورونا وجلطات على الرئة فجأة بدون أى مقدمات ".



وأضافت: "إمبارح يا دوب بقيت كويسة إنى أبدأ بس أتكلم وأتحرك، فجأة النهاردة تعب غير عادى لوالدتى يصل لأنها تدخل المستشفى وتدخل العزل هناك.. الحمد لله على كل شىء أنا راضية بكل اللى يجيبوا ربنا.. أرجوكم ادعوا لوالدتى فى الأيام المفترجة دى ربنا يشفيها ويطمنى عليها".



أمير توفيق

وعلى المستوى الرياضي، أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي عن إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر حسابه في تويتر: "الحمد لله، أنا وزوجتي إيجابي كورونا، دعواتكم لنا بالشفاء".





