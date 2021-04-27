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بشرى سارة في برشلونة قبل مواجهة غرناطة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني صباح اليوم الثلاثاء بشرى سارة للغاية وذلك عقب العودة إلى التدريبات الجماعية إستعدادًا لموجاهة فريق نادي غرناطة يوم الخميس القادم.

ومن المُنتظر أن يلعب برشلونة مواجهته القادمة على ملعب الكامب نو الخميس القادم في المواجهة التي ستمنح برشولنة الصدارة حال الفوز بها خاصةً بعد خسارة أتلتيكو مدريد أمام بيلباو.

وقالت صحيفة " موندو دويبورتيفو " أن مران اليوم شهد عودة ميراليم بيانيتش الذي غاب عن المباريات الماضية بسبب إلتهابات في الركبة اليمنى.

وقالت الصحيفة أيضاً أنه مع عودة بيانيتش رفقة إلى بعض المصابين لم يبقى سوى الثنائي فيليب كوتينيو وأنسو فاتي ومن المستبعد ان يتم عودتهما خلال الموسم الجاري.

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غرناطة بيانيتش برشلونة الدوري الاسباني

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