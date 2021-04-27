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رضا أم سيد لـ"الفجر": "نفسي أحج حتى لو هخدم الحجاج.. ومفطرتش في بيتي من 35 عام""

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
حوار: سعد نبيل _ تصوير: هالة يوسف
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"أنا مشقتش بالفلوس دي.. طب هي حلال"؛ بهذه الكلمات اعطت السيدة رضا الشهيرة (أم سيد)، والتي تعمل بأحدى المطاعم في نادي الجزيرة، درسًا للكثير من الذي يلجؤ لطرق غير مشروعه من أجل الحصول على أموال، لم تنسى القيم والاخلاق على الرغم من الضيقة المالي وظروف العيشة التي تمر بيها، وابت أن تاخذ الاموال التي فازت بيها في احدى حلقات برنامج "جبر الخواطر"، الذي يقدمه مذيع الشارع أحمد رأفت، إلا بعد أن تاكدت أنها حلال.


وحول قصة حياتها وأحلامها التي تتمنى تحقيقها، وشعورها بعد إنتشار والفيديو الخاص بيها من برنامج مذيع الشارع، استضافت "الفجر" الحاجة رضا (أم سيد)، وإليكم نص الحوار،، 

حديثينا عن شعورك عندما فوزتي بمسابقة "جبر الخواطر"

والله جاني ذهول، وكنت فكراه بيهزر لاخر وقت كنت مستغربه وفكراه مقلب ومكنتش متخيله أن الفلوس دي حقيقه وانا هاخدها.

وما أول شيئ فعلته بالمبلغ التي حصلتي عليه؟

اول حاجه عملتها بالفلوس رضيت زمايلي ، والباقي عملت بيه واستخدمته في منفعه لاخرين، والله شاهدًا على ما اقول وما فعلت.

وكيف استقبل اولادك حصولك على الموقع وانتشار حلقتك مع مذيع الشارع؟

في الحقيقة مكنوش مصدقين خالص، بالاخص أن المبلغ كان كبيرًا بالنسبة لي، فعندما ابغلتهم بما حدث معي اصابتهم حاله من الدهشة والاستغراب، وبعد إنتشار الفيديو، صدقو حديثي واستوعبي ما حدث معي.

اصعب المواقف التي مرت عليكي في حياتك؟ 

وقت وفاة زوجي أبو سيد، في هذه الليلة مر عليا موقفين اصعب من بعض، أولهم هو شجار إحدى بناتي مع جيرانهم، والثاني استقبال وفاة زوجي.

ما الرسالة التي تحبي أن ترسليها لزوجك رحمه الله؟

نفسي أقوله أن الله سبحانه وتعالى استجاب لدعائك لي في أخر أيامك، وأنني أصبحت أسعد واحده في الدنيا بحالها، وأنني غارقه في نعم الله وفضله.

وما هو حلمك التي تتمني تحقيقة؟

نفسي احج، وأزور بيت ربنا، حتى لو هطلع أخدم الحجاج، واتمنى أن تكون أخر أنفاسي وأنا أؤدي فريضة الحج.

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