محافظ كفر الشيخ: توفير أحدث الأجهزة لمنظومة المتغيرات المكانية



قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المنظومة الصحية بالمحافظة تتميز بـالتلاحم والتكامل لمواجهة جائحة كورونا المستجد بين 4 قطاعات هامة مديرية الصحة والتأمين الصحي وجامعة كفر الشيخ، والاسعاف، بالتعاون مع الإمكانيات الذاتية والمشاركة المجتمعية.



وأضاف محافظ كفر الشيخ،أنه يناشد الأسر باتباع الاجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا أنه في حالة عدم اتباع الاجراءات الاحترازية بالمقاهي والمطاعم سيضطر لغلق المخالف منها،لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وأنه وجه بتنظيم حملات على المقاهي والمطاعم للتأكد من ارتداء الكمامات،والجونتيات.





وأشاد محافظ كفر الشيخ بسرعة الأعمال الجارية في إنشاء مستشفى الأورام ومستشفى الطوارئ، مؤكدًا أن قرى ومدن المحافظة تشهد أعمال رصف مستمرة وفق قاعدة انشاء الرصف التي راعت رصف الطرق بين المدن والقرى وفق نظام ومنهج محدد.



كما أشاد محافظ كفر الشيخ،بالأعمال الجارية التي تقوم بها الهيئة الهندسية في قطاع الاسكان بغرب المدينة " الاسكان الاجتماعي " وبشرق المدينة بجوار جامعة كفر الشيخ لانشاء 24 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا أن الحاجزين للوحدات السكنية 18 ألف و200 حاجز منذ عام 2004، سيتم، كما أشاد محافظ كفر الشيخ بجهاز التعمير الشمالي في رصف الطرق وتكريك البحيرة وحياة كريمة والأحياء العشوائية.



وقال محافظ كفر الشيخ، تم إعادة بناء الخريطة الجو مكانية، وتوفير أحدث الأجهزة في العالم، وتم الاستعانة بعدد من خريجي الجامعة، وسيتم تدريب طلاب كلية الآداب،ولدينا شبكة رقمية للطرق للتخطيط لرصفها وسيتم توفير أحدث الأجهزة للتخطيط العمراني لعمل الحيز العمراني للقرى والنجوع بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، مؤكدًا أن هناك رصد مخالفات البناء لحظيًا، ويتم توجيه رئيس المركز ورئيس القرية لموقع المخالفة لإجراء الاجراءات القانونية تجاه المخالفة، مناشدًا أهالي المحافظة بعدم مخالفة قانون البناء حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.



وقال محافظ كفر الشيخ، جاري إنشاء حدائق عامة بالعاصمة منها تم الانتهاء منها والمجاورة للديوان والممتدة حتى صنعاء، وتم وضع برجولات والعاب ومظلات ومقاعد، وجاري تجهيز الحديقة العامة غرب كفر الشيخ المجاورة لطريق صبري القاضي بنفس الإمكانيات لتكون متنفسًا لأهالي غرب، مشيدًا بالشركة الوطنية استادات لإقامتها الحديقة العامة المركزية المجانية شرق العاصمة بجوار الموقف الجديد، وتتوافر بها كافة الإمكانيات منها العاب أطفال ومقاعد وبرجولات، وملعب خماسي، ودورات مياه، وتوفير عربات متحركة لتقديم الوجبات والمشروبات الجاهزة،ووسائل الترفيهيه.



جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية لمجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقي، بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وعلى صبري أمين عام الجامعة.