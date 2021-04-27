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"رياضة النواب" توصي بزيادة دعم اللجنة البارالمبية وتغيير مسمي ذوي الإعاقة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، استعدادات اللجنة البارالمبية المصرية لدورة الألعاب البارالمبية المقامة بطوكيو والوقوف على مدى جاهزية اللاعبين المتأهلين والمراكز المتوقع تحقيقها في كل لعبة من الألعاب المشاركة.


واستعرضت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية نبذة عن اللجنة، موضحة أنها الهيئة الرسمية المسؤولة عن رياضات متحدي الإعاقة لجميع أنواع الإعاقات المختلفة للرجال والسيدات، مضيفة أن اللجنة ستشارك خلال تلك الدورة في سبع لعبات رياضية في حين شاركت في دورة ريودي جانيرو المقامة بالبرازيل في أربع لعبات فقط.


وأكدت أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للأبطال الرياضيين المشاركين في دورة ريودي جانيرو كان لها بالغ الأثر في رفع روحهم المعنوية وإعطائهم دفعة كبيرة نحو مواصلة تحقيق أكبر عدد من الميداليات خلال الدورة القادمة.


وأضافت أن هناك بعض المشكلات التي تواجه الأبطال الرياضيين أهمها ارتفاع أسعار الأجهزة التعويضية والتي تؤثر على أداء اللاعب بشكل كبير، مشيرة إلى أن كرسي تنس الطاولة يتكلف تقريبًا 100 ألف جنيه، مثمنة جهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للأبطال الرياضيين والتي تمثلت في إصدار قراره بتشكيل " لجنة إعداد البطل البارالمبي " برئاسة الدكتور محمد صبحي حسانين والتي تضم مجموعة من الخبراء الرياضيين فضلًا عن الدعم المادي المقدم من الوزارة والذي بلغ 10 مليون و981 ألف جنيه


ومن جانبه اكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب،أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهمية كبيرة بابطالنا الرياضيين ذوي القدرات الخاصة وهو ما تجسد في اعلان عام 2018، عام ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك حرصه علي تكريم المشاركين بدورة الالعاب البارالمبية برودي جانيرو بالبرازيل عام 2016.


وطالب حسين، وزارة الشباب بزيادة الدعم المخصص للجنة اعداد البطل البارالمبي وللجنة البارالمبية المصرية لزيادة انشطتها واوصي رئيس لجنة الشباب بتدشين مشروع براعم البارالمبيين أسوة بمشروع المواهب للأسوياء الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة،وكذلك تغيير مسمي ذو الاعاقة الي ذوي الهمم والقدرات الخاصة في جميع القوانين المتعلقة بذوي القدرات الخاصة.

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