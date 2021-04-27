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قتلى بانفجار داخل مقر أمني في محافظة كركوك العراقية

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 03:25 م
الأمن العراقي
الأمن العراقي
وكالات
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أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 4 أشخاص إثر انفجار داخل مقر أمني في محافظة كركوك.

 

وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، أحبطت مخططًا إرهابيًا لاغتيال منتسبين في الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية بمحافظة كركوك بشمال البلاد.

 

وأصدرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بيانًا قالت فيه: "بناء على توجيهات المراجع العليا بمتابعة العناصر الإرهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القبض على إرهابيين اثنين وفق أحكام المادة (4 إرهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية".

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مقر امنى كركوك قتلى انفجار العراق

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