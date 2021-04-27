يسرا ترد الخدعة لباسل خياط في "حرب أهلية"

طوال حلقات مسلسل حرب أهلية، كانت مريم (يسرا) هي الضحية التي سرقها دكتور يوسف (باسل خياط)، وتكرهها ابنتها تمارا (جميلة عوض)، لكن في الحلقة الـ14 من المسلسل قلبت مريم الموازين وصنعت خدعة لدكتور يوسف، قد تكون هي الأذكى في موسم شهر رمضان.

المقلب تضمن في اتفاقها سراً مع زوجته فريدة (أروى جودة)، التي اكتشفت خيانته أيضاً فاتفقت مع مريم على الإيقاع به، فريدة جعلت يوسف يكتب لها المستشفى باسمها، بعد أن كان قد استولى عليها من مريم، كما إنها أوهمته بكونها حامل، لكي تجعل ارتباطه بها كبيراً، وحين علم يوسف بالمقلب الكبير، أصيب بصدمة لا يمكن وصفها.

في حرب أهلية تقوم يسرا بدور مريم، وهي طبيبة تجميل، هجرها زوجها وابنتها، وهي ليست على علاقة جيدة بهما، بالتوازي تدور علاقة مريبة بينها وبين طبيبها النفسي، كذلك تعيش معها في المنزل نور (مايان السيد) التي تعتبرها ابنتها، وحتى الآن لا نعرف طبيعة صلة القرابة بينهما.

"حرب أهلية" من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.