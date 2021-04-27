Advertisements

الدولار يتداول فوق أقل مستوى في أسابيع

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
Advertisements
يحوم الدولار فوق أقل مستوى في أسابيع مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم الثلاثاء تحت ضغط ضعف عائدات سندات الخزانة الأمريكية قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة هذا الأسبوع، في حين لم يطرأ تغير يذكر على الين بعد أن أبقي بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وفقد الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا جاذبيته إلى حد كبير بعدما بدأت الأسهم العالمية الأسبوع عند مستويات قياسية مرتفعة، لكن تراجعا طفيفا في الأسواق اليوم ساهم في بقاء العملة الأمريكية فوق المستويات المتدنية في الآونة الأخيرة.

وكان تداول العملات ضعيفا إلى حد بعيد قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر يومين ويختتم غدا الأربعاء، لكن لا يُتوقع أي تغير في السياسة.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ستة من رئيسية، ارتفاعا أقل من 0.1 بالمئة عند 90.972 في التعاملات الصباحية في لندن بعد أن نزل لأقل مستوى منذ الثالث من مارس آذار خلال الليل عند 90.679.

وتقدم الدولار 0.2 بالمئة إلى 108.34 ين، وهو عملة ملاذ آمن أخرى، ليواصل صعوده من أقل مستوى في سبعة أسابيع عند 107.48 ين يوم الجمعة.

ونزل الدولار حوالي ثلاثة بالمئة منذ أواخر مارس مع تحرك عائدات سندات الخزانة الأمريكية في نطاق ضيق إثر هبوطها من أعلى مستوى في 14 شهرا عند 1.7760 بالمئة مما يضعف من جاذبية عائد الدولار.
ونزل اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.2069 دولار، لكنه ظل قريبا من ذروة شهرين التي بلغها أمس الاثنين عند 1.2117 دولار.

ونزل الدولار الأسترالي المرتبط بالسلع الأولية، وهو مؤشر للإقبال على المخاطرة، 0.3 بالمئةإلى 0.7781 بعدما صعد 0.7 بالمئة الليلةالماضية مقتربا من ذروة خمسة أسابيع.

وتراجع اليوان الصيني في التعاملات الخارجية 0.1 بالمئة عقب صعوده لأعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 6.4710 مقابل الدولار.


أخبار تهمك

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يطرد نجم الأهلي في الموسم القادم

منذ ساعة و 9 دقيقة

بشرى سارة في برشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يستعد لاتخاذ قرار ناري ضد الجبلاية

منذ ساعة

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 19 ساعة

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

3 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

منذ حوالي 3 ساعات

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

منذ أقل من ساعتين

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ يوم

أبرز تصريحات نيمار في المؤتمر الصحفي قبل موقعة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مدبولي يعلن إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

منذ ساعة و 23 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:23 ص

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

12:50 م

عاجل.. مدبولي يعلن إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

02:37 م

بشرى سارة في برشلونة قبل مواجهة غرناطة

03:13 م

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

12:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى