موعد مباراة أرسنال و فياريال في الدوري الأوروبي

يواجه فريق الكرة الأول بنادي آرسنال الإنجليزي نظيره فياريال الإسباني بعد غد الخميس الموافق 29 من الشهر الجاري، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.





وستلعب مباراة فريق أرسنال ضد نظيره فياريال يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري الأوروبي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وستقام المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب فياريال الدولي.





وستذاع مباراة فريق أرسنال ضد نظيره فياريال يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري الأوروبي على قناة " بي ان سبورت 2 " المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأوروبي .





يذكر أن فريق أرسنال كان قد تأهل للدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي على حساب فريق سلافيا براج





بينما تأهل فياريال علي حساب دينامو زغرب الكرواتي.



