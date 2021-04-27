Advertisements
دفعة قوية للميلان قبل مواجهة بينيفنتو
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 03:30 م
محمد أيمن
Advertisements
أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أن السيويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق نادي ميلان عاد للتدريبا رفقة المجموعة التي لم تخوض مواجهة لاتسيو يوم أمس الأثنين.
وكان مهاجم الروسونيري قد غاب عن الفريق خلال المباريات الثلاثة الأخيرة في الدوري بعد أن تلقى البطاقة الحمراء قبل أن يغيب عن ساسولو ولاتسيو بسبب بعض المشاكل العضلية.
وقال موقع فوتبول إيطاليا أن زلاتان لا تبدو في الأيام الأخيرة جيدة بعد أن شارك في التدريبات مع مجموعة من اللاعبين الذين لم يحصلوا على أي دقائق للعب في مواجهة لاتسيو ما يعني أنه مازال يعاني من إنزعاجات.
يُذكر أن إبراهيموفيتش سجل 15 هدف مع الميلان خلال 17 مباراة في الكاالتشيو ويبدو مستعد للدخول في قائمة مباراة بينفينتو.
Advertisements