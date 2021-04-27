دفعة قوية للميلان قبل مواجهة بينيفنتو





أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أن السيويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق نادي ميلان عاد للتدريبا رفقة المجموعة التي لم تخوض مواجهة لاتسيو يوم أمس الأثنين.





وكان مهاجم الروسونيري قد غاب عن الفريق خلال المباريات الثلاثة الأخيرة في الدوري بعد أن تلقى البطاقة الحمراء قبل أن يغيب عن ساسولو ولاتسيو بسبب بعض المشاكل العضلية.





وقال موقع فوتبول إيطاليا أن زلاتان لا تبدو في الأيام الأخيرة جيدة بعد أن شارك في التدريبات مع مجموعة من اللاعبين الذين لم يحصلوا على أي دقائق للعب في مواجهة لاتسيو ما يعني أنه مازال يعاني من إنزعاجات.





يُذكر أن إبراهيموفيتش سجل 15 هدف مع الميلان خلال 17 مباراة في الكاالتشيو ويبدو مستعد للدخول في قائمة مباراة بينفينتو.