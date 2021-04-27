Advertisements

حقيقة تأجيل مواجهة الأهلي والمحلة في الدوري

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

كشف إتحاد الكرة المصري حقيقة الأنباء المتداولة خلال الفترة الماضية حول تأجيل مباراة الأهلي وغزل المحلة المقرر لها يوم الأثنين القادم على ملعب المحلة لحساب مباريات الجولة التاسعة عشر.

وقال مصدر مسؤول في الإتحاد المصري لكرة القدم للفجر الرياضي أن المباراة سوف تقام في موعدها ولا نية للتأجيل أو التعديل خاصةً أن الأهلي مرتبط بمواجهة مع الاتحاد السكندري يوم السادس من شهر مايو

وتابع المصدر الذي رفض الإفصاح عن إسمه أن تعديل موعد لقاء المحلة يستوجب معه تأجيل موعد مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري وهي الأمور التي لن تكون في صالح إستكمال بطولة الدوري.

يُذكر أن بعض الأنباء قد ترددت خلال الفترة الماضية عن تأجيل مباراة الأهلي وغزل المحلة لمدة 24 ساعة بعد ان إشتكى الفريق من الإجهاد وضغط المباريات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المحلة الدوري المصري الممتاز الاهلي

أخبار تهمك

أبرز تصريحات نيمار في المؤتمر الصحفي قبل موقعة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يطرد نجم الأهلي في الموسم القادم

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة في برشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يستعد لاتخاذ قرار ناري ضد الجبلاية

منذ ساعة

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

3 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

منذ أقل من ساعتين

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مدبولي يعلن إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

منذ ساعة و 23 دقيقة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الإصابة المزدوجة تهدد أحمد فتحي بغياب طويل عن الأهلي

"الإجهاد" يضرب لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري

عاجل.. الاتحاد المصري يوضح " للفجر الرياضي " حقيقة تأجيل مباراة القمة

خاص " للفجر الرياضي " الأسباب الحقيقية وراء تأجيل مباراة القمة

الكشف عن حقيقة تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

صدام جماهيري.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:23 ص

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

12:50 م

عاجل.. مدبولي يعلن إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

02:37 م

بشرى سارة في برشلونة قبل مواجهة غرناطة

03:13 م

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

12:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى