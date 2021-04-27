حقيقة تأجيل مواجهة الأهلي والمحلة في الدوري





كشف إتحاد الكرة المصري حقيقة الأنباء المتداولة خلال الفترة الماضية حول تأجيل مباراة الأهلي وغزل المحلة المقرر لها يوم الأثنين القادم على ملعب المحلة لحساب مباريات الجولة التاسعة عشر.





وقال مصدر مسؤول في الإتحاد المصري لكرة القدم للفجر الرياضي أن المباراة سوف تقام في موعدها ولا نية للتأجيل أو التعديل خاصةً أن الأهلي مرتبط بمواجهة مع الاتحاد السكندري يوم السادس من شهر مايو





وتابع المصدر الذي رفض الإفصاح عن إسمه أن تعديل موعد لقاء المحلة يستوجب معه تأجيل موعد مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري وهي الأمور التي لن تكون في صالح إستكمال بطولة الدوري.





يُذكر أن بعض الأنباء قد ترددت خلال الفترة الماضية عن تأجيل مباراة الأهلي وغزل المحلة لمدة 24 ساعة بعد ان إشتكى الفريق من الإجهاد وضغط المباريات.