قمة في الانتظار.. موعد مباراة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021، والمقرر لها يوم 30 من شهر أبريل الجاري.





وتأهل المارد الأحمر كوصيف للمجموعة الأولى خلف فريق سيمبا المتصدر الذي يمتلك 13 نقطة في المركز الأول.





ومن المقرر أن تقام مباريات دور الذهاب لربع نهائي البطولة الأفريقية، أحد ايام 13 أو 14 أو 15 مايو المقبل، على أن تقام مباريات الإياب في أحد أيام 25 أو 26 أو 27 من الشهر نفسه.





يذكر أن، الأهلي قد حقق لقب النسخة الأخيرة بعد فوزه على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.



